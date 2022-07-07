В Тюмени из окна выпал маленький ребенок

Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из окна третьего этажа в Тюмени выпал двухлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. Мама ребенка в этот момент спала.

«7 июля 2022 года в городе Тюмени около восьми часов из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ребенок находился один в комнате, пока мама спала. Мальчик забрался на кровать, затем на подоконник и самостоятельно открыл окно. После чего выпал вместе с москитной сеткой. В настоящее время проводится проверка и выясняются причины происшедшего.