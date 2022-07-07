07 июля 2022

В Тюмени из окна выпал маленький ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован Фото:

Из окна третьего этажа в Тюмени выпал двухлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. Мама ребенка в этот момент спала.

«7 июля 2022 года в городе Тюмени около восьми часов из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ребенок находился один в комнате, пока мама спала. Мальчик забрался на кровать, затем на подоконник и самостоятельно открыл окно. После чего выпал вместе с москитной сеткой. В настоящее время проводится проверка и выясняются причины происшедшего.

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Из окна третьего этажа в Тюмени выпал двухлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. Мама ребенка в этот момент спала. «7 июля 2022 года в городе Тюмени около восьми часов из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, ребенок находился один в комнате, пока мама спала. Мальчик забрался на кровать, затем на подоконник и самостоятельно открыл окно. После чего выпал вместе с москитной сеткой. В настоящее время проводится проверка и выясняются причины происшедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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