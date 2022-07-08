08 июля 2022
07 июля 2022

В ветклинике рассказали о состоянии тюменской таксы-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, собака, такса
Собаку прооперировали в Екатеринбурге, но она вряд ли сможет бегать (архивное фото) Фото:

Директор клиники «Клевер» Анастасия Колпакчи рассказала, что состояние таксы после операции нормальное, но она вряд ли сможет ходить. Этой информацией она поделилась с изданием «Подъем». Ранее эту собаку бросила хозяйка из-за стоимости услуг.

«Все прошло штатно, но из позвоночного канала извлечено большое количество вещества диска. Это нехорошо. Это означает, что процесс был давно запущен. Шансы на восстановление, конечно, крайне малы, но ничего нельзя исключать. Я буду цепляться до последнего», — рассказала Колпакчи «Подъему». По ее словам, собака уже умела бегать без задних лап, а это означает, что травма была получена какое-то время назад.

Ранее URA.RU сообщало, что в ветеринарной клинике «Клевер» тюменка бросила собаку из-за того, что ей предъявили счет в 1500 рублей. После распространения этой истории для лечения таксы собрали более 700 тысяч рублей. При этом женщина пригрозила судом ветклинике из-за того, что они опубликовали фотографии ее лица.

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Директор клиники «Клевер» Анастасия Колпакчи рассказала, что состояние таксы после операции нормальное, но она вряд ли сможет ходить. Этой информацией она поделилась с изданием «Подъем». Ранее эту собаку бросила хозяйка из-за стоимости услуг. «Все прошло штатно, но из позвоночного канала извлечено большое количество вещества диска. Это нехорошо. Это означает, что процесс был давно запущен. Шансы на восстановление, конечно, крайне малы, но ничего нельзя исключать. Я буду цепляться до последнего», — рассказала Колпакчи «Подъему». По ее словам, собака уже умела бегать без задних лап, а это означает, что травма была получена какое-то время назад. Ранее URA.RU сообщало, что в ветеринарной клинике «Клевер» тюменка бросила собаку из-за того, что ей предъявили счет в 1500 рублей. После распространения этой истории для лечения таксы собрали более 700 тысяч рублей. При этом женщина пригрозила судом ветклинике из-за того, что они опубликовали фотографии ее лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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