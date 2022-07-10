Этим летом в Тюменской области утонули уже пять детей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С начала летнего сезона в Тюменской области на водоемах утонули пятеро детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС региона. В целом же за неполных полтора месяца в области числится уже 17 утопленников.

«С 1 июня в Тюменской области на водоемах утонули уже 17 человек. Пятеро из них дети», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

Только за прошлую неделю в ведомстве зарегистрировано четыре случая утопления. Два из них произошли 9 июля. В деревне Яр (Ялуторовский район) спасатели ТОСЭР нашли тело мужчины 1970 года рождения, погибшего при купании. А в деревне Сладчанка (Казанский район) труп еще одного мужчины обнаружили местные жители, в озере Сладкое.

О том, как оказать детям первую помощь в случае утопления, URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской Станции скорой медицинской помощи. Вовремя проведенная реанимация может спасти малышам жизнь, пока очевидцы ожидают приезда медиков.

В случае, если пострадал младенец, нужно надавить на нижнюю половину грудины двумя пальцами — средним и указательным, находящимися в вертикальном положении, или двумя большими пальцами. Для детей старше года: надавить на то же место основанием одной ладони или ладоней обеих рук, наложив одну на другую. Руки должны быть максимально разогнуты в локтях.

«Если есть основание полагать, что человек получил травму шейных позвонков (к примеру, нырнул или упал вниз головой и ударился о дно), то нельзя позволять ему запрокидывать голову. Также не нужно тратить время на извлечение воды из дыхательных путей. Сразу приступайте к реанимации, при этом не бойтесь надавливать слишком сильно», — отмечают врачи.

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