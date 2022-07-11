Курганский помощник машиниста идет в большую политику

На выборы в Шадринскую думу выдвинулся новый кандидат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На довыборы в Шадринскую городскую думу в Курганской области выдвинулся помощник машиниста электровоза. В большой политике решил себя попробовать кандидат от КПРФ Андрей Васильченко. Информация опубликована в ГАС «Выборы».

«Общие сведения: Андрей Васильченко. Основное место работы: эксплуатационное локомотивное депо Каменск-Уральский филиала открытого акционерного общества „Российские железные дороги“. Занимаемая должность: помощник машиниста электровоза», — указано в карточке кандидата. В 2018 году он окончил Московский педагогический государственный университет. Васильченко выдвинут по округу №18 местным отделением КПРФ.

Довыборы в городскую думу Шадринска по округам №11 и 18 состоятся 11 сентября. «Единая Россия» выдвинула заместителя директора Шадринского автоагрегатного завода Георгия Полякова и директора Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Сергея Аксенова. От ЛДПР хотят стать депутатами Юрий Поникаровских и Анна Шахова. Партия «Справедливая Россия» выдвинула Валерия Мурзина и Ирину Бурулькину.

В прошлом году в Шадринской городской думе появилось два вакантных места. Депутат по 18-му округу Валерий Мурзин был лишен мандата из-за неточностей в декларации о доходах. Экс-депутат по 11-му округу гордумы Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года.