11 июля 2022

Тюменцам угрожает опасное природное явление

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
В области ожидаются туман и грозы Фото:

Туман накроет Тюменскую область в ночь с 12 на 13 июля, из-за чего видимость на дорогах сократится до 200 метров. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. Днем 13 июля в регионе местами также пройдут грозы.

«Туман. Период предупреждения с 23:00 12 июля до 08:00 13 июля. Местами ухудшение видимости до 200—500 метров», — говорится в сводке тюменского Гидрометцентра.

Метеорологи также предсказывают, что 13 июля, с 08:00 до 20:00, в регионе возможны грозы. Во время них ветер усилится до 16 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что в условиях плохой видимости МЧС просит автолюбителей отказаться от дальних поездок. Если же выезд неизбежен, то нужно выбирать безопасную скорость и использовать противотуманные фары.

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Туман накроет Тюменскую область в ночь с 12 на 13 июля, из-за чего видимость на дорогах сократится до 200 метров. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. Днем 13 июля в регионе местами также пройдут грозы. «Туман. Период предупреждения с 23:00 12 июля до 08:00 13 июля. Местами ухудшение видимости до 200—500 метров», — говорится в сводке тюменского Гидрометцентра. Метеорологи также предсказывают, что 13 июля, с 08:00 до 20:00, в регионе возможны грозы. Во время них ветер усилится до 16 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в условиях плохой видимости МЧС просит автолюбителей отказаться от дальних поездок. Если же выезд неизбежен, то нужно выбирать безопасную скорость и использовать противотуманные фары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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