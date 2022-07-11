Тюменцам угрожает опасное природное явление

В области ожидаются туман и грозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туман накроет Тюменскую область в ночь с 12 на 13 июля, из-за чего видимость на дорогах сократится до 200 метров. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. Днем 13 июля в регионе местами также пройдут грозы.

«Туман. Период предупреждения с 23:00 12 июля до 08:00 13 июля. Местами ухудшение видимости до 200—500 метров», — говорится в сводке тюменского Гидрометцентра.

Метеорологи также предсказывают, что 13 июля, с 08:00 до 20:00, в регионе возможны грозы. Во время них ветер усилится до 16 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что в условиях плохой видимости МЧС просит автолюбителей отказаться от дальних поездок. Если же выезд неизбежен, то нужно выбирать безопасную скорость и использовать противотуманные фары.