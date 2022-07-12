Каждую ночь без воды остается один из городов Курганской области

Жители Катайска остаются без воды каждую ночь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Катайска (Курганская область) каждую ночь остаются без воды. Свое недовольство они выразили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Катайск».

«Я привожу сына с дочкой к своей маме на все лето в Катайск. Если днем более менее вода течет, то после 20:00 маленькой струйкой, даже колонке газовой не хватает давления зажечься. Пробовал врезать дополнительный насос в систему, не помогло, получается я весь подъезд качаю. Говорят проблема в общей катайской скважине. То ли воды там не хватает, то ли с насосами что-то», — делится проблемой один из горожан.

Местной жительнице удалось дозвониться до Водоканала и узнать причину отключений воды. По словам службы, это происходит по причине поломки насосов и их постоянного ремонта. Проблему обещали решить к 1 июля, но на данный момент ситуация не меняется. Получить комментарий катайского Водоканала URA.RU не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане без воды останутся жители города, пригородов и двух районных центров. 15 июля на весь день из-за ремонта Арбинских очистных сооружений отключат воду. Масштабный ремонт на очистных сооружениях проводят каждый год.