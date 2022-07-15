Тюменский учитель взбесился из-за отмены физкультуры в школе

Со слов тюменского учителя, у некоторых классов школы №92 уберут одно занятие физкультуры и заменят шашками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский учитель физкультуры школы №92 Антон Александрович очень эмоционально высказался из-за новых введений в образовательные программы уроков физры с первого сентября. С его слов, у некоторых классов уберут одно занятие и заменят шашками.

«Знаете, сколько из детей может сдать подтягивание? Ноль! <…> Единицы могут подтянуться! Единицы! Один раз ребенок подтянуться не может. Он висит, а у него, я извиняюсь за выражение, пузо больше, чем у меня в 35 лет. Да это смешно! О какой физической активности идет речь», — высказался учитель, его слова передает издание 72.ru.

Преподаватель заявляет, что дети не могут и километра пробежать вокруг школы, их потом начинает тошнить. Он также отмечает, что у людей теряется здоровье. Кроме того, если изменятся ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты), то школьники будут набирать вес и появятся психические проблемы, добавил он.

Ранее URA.RU писало, что свердловские родители протестовали из-за введения новых ФГОСов. Так, они хотели организовать пикет, чтобы защитить права детей на безопасное и эффективное образование, но в проведении его им отказали.