Свердловчане готовятся выйти на улицы, несмотря на отказ в пикете

13 мая 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Министерство общественной безопасности региона отказало в проведении пикета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неравнодушным свердловским родителям, выступающим против введения новых ФГОСов (Федеральные государственные образовательные стандарты — прим.ред.) отказали в проведении пикета. Протестующие планируют организовать пикет 22 мая. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Министерство общественной безопасности Свердловской области (МОБ) отказало в проведении пикета, на котором недовольные родители хотели высказать свое мнение по новым ФГОСам. Теперь родители хотят выйти на пикет 22 мая, несмотря на отказ от МОБА. С местом пока вопрос решается», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МОБ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что свердловские родители планирует провести пикет в Екатеринбурге. Они хотят защитить права детей на безопасное и эффективное образование. Соответсвующее уведомление родители направили в министерство общественной безопасности Свердловской области. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ. Отечественная академия образования (РАО) уже обнаружила более 500 нарушений в предложенных стандартах школьного образования. Академики назвали лишь 13 из них, но, по их мнению, этого достаточно, чтобы изменить подход к обучению российских школьников. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Неравнодушным свердловским родителям, выступающим против введения новых ФГОСов (Федеральные государственные образовательные стандарты — прим.ред.) отказали в проведении пикета. Протестующие планируют организовать пикет 22 мая. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Министерство общественной безопасности Свердловской области (МОБ) отказало в проведении пикета, на котором недовольные родители хотели высказать свое мнение по новым ФГОСам. Теперь родители хотят выйти на пикет 22 мая, несмотря на отказ от МОБА. С местом пока вопрос решается», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МОБ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что свердловские родители планирует провести пикет в Екатеринбурге. Они хотят защитить права детей на безопасное и эффективное образование. Соответсвующее уведомление родители направили в министерство общественной безопасности Свердловской области. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ. Отечественная академия образования (РАО) уже обнаружила более 500 нарушений в предложенных стандартах школьного образования. Академики назвали лишь 13 из них, но, по их мнению, этого достаточно, чтобы изменить подход к обучению российских школьников.