Родители подали уведомления о проведении пикета 14 или 15 мая Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Неравнодушные свердловские родители планирует провести пикет в Екатеринбурге. Они хотят защитить права детей на безопасное и эффективное образование. Соответсвующее уведомление родители направили в министерство общественной безопасности Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Родительская общественность Екатеринбурга и Свердловской области негодует. Новые ФГОСы (Федеральные государственные образовательные стандарты — прим.ред.) вводятся с нарушениями Конституции и Федеральных законов. Мы [родители] подали уведомления (документ есть в распоряжении редакции) о проведении пикета 14 или 15 мая. Темой пикета станет систематическое нарушение прав граждан в сфере образования», — сказал информатор.

По словам собеседника агентства, именно бездействие властей привело к тому, что только после пикета людей могут услышать. «28 апреля на личном приеме начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко обещал дать ответ по вопросу организации круглого стола по новым ФГОСам. Шевченко сказал, что ответ будет в течение трех дней. Ответа до сих пор нет. Шевченко не выходит на связь. Надеемся, что пикет поможет организовать круглый стол, где будут обсуждаться вопросы по ФГОСам», — отметил он.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу департамента образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что отечественная академия образования (РАО) обнаружила более 500 нарушений в предложенных стандартах школьного образования. Академики назвали лишь 13 из них, но по их мнению этого достаточно, чтобы изменить подход к обучению российских школьников.

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