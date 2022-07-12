Курганцы не идут в большую политику из-за страха попасть в тюрьму. Заявление политолога

13 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Политолог объяснил, почему в Курганской области не идут в мэры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политолог Сергей Ширяев объяснил, почему в Курганской области нет большого количества желающих на должности глав округов и конкуренции за посты. По его словам, в большой политике людей пугает высокая ответственность и страх попасть в тюрьму. Об этом Ширяев заявил URA.RU. «В Курганской области серьезная проблема связана с тем, что каждый глава фактически ходит под статьей „Нецелевое использование средств “. Порой задерживаются транши, а решать вопросы нужно сейчас. Глава перераспределяет деньги, решает проблему, но по факту это может трактоваться, как нецелевое расходование средств. И таких моментов в работе очень и очень много», — поделился мнением политолог. Все это приводит к тому, что компетентные люди находят себя в административной работе в других регионах, уходят в бизнес или те сферы, где меньше эмоциональной нагрузки и ответственности. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен реакционный запрос по поводу выплаты траншей муниципалитетам. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU сообщало, что в Курганской области будут судить экс-заместителя главы Шадринска. Ее обвиняют в получении крупной взятки. Ранее политолог назвал причины массовых отставок курганских глав. На это влияют изменившиеся показатели эффективности (KPI), которые применяют для оценки их работы, а также порой незаслуженная критика и кадровая проблема.

Политолог Сергей Ширяев объяснил, почему в Курганской области нет большого количества желающих на должности глав округов и конкуренции за посты. По его словам, в большой политике людей пугает высокая ответственность и страх попасть в тюрьму. Об этом Ширяев заявил URA.RU. «В Курганской области серьезная проблема связана с тем, что каждый глава фактически ходит под статьей „Нецелевое использование средств “. Порой задерживаются транши, а решать вопросы нужно сейчас. Глава перераспределяет деньги, решает проблему, но по факту это может трактоваться, как нецелевое расходование средств. И таких моментов в работе очень и очень много», — поделился мнением политолог. Все это приводит к тому, что компетентные люди находят себя в административной работе в других регионах, уходят в бизнес или те сферы, где меньше эмоциональной нагрузки и ответственности. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен реакционный запрос по поводу выплаты траншей муниципалитетам. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU сообщало, что в Курганской области будут судить экс-заместителя главы Шадринска. Ее обвиняют в получении крупной взятки. Ранее политолог назвал причины массовых отставок курганских глав. На это влияют изменившиеся показатели эффективности (KPI), которые применяют для оценки их работы, а также порой незаслуженная критика и кадровая проблема.