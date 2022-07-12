12 июля 2022

Суд признал виновным тюменца ущипнувшего женщину за плечо

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Игорь Фролов. Тюмень, суд
Суд назначит тюменцу наказание в виде 60 часов обязательных работ Фото:

Суд вынес приговор жителю деревни Покровка в Тюменской области, который ущипнул женщину за плечо. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

«Как установил суд, 13 марта 2022 года, мужчина, находясь в зале дома по улице Лесная деревня Покровка Сладковского района, из личных неприязненных отношений, ущипнул рукой за плечо гражданки А., в результате чего последней причинена физическая боль. Сладковский районный суд привлек к административной ответственности 44-летнего Андрея Шестернина за побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ)», — передает пресс-служба.

Так как штраф выплатит подсудимый не сможет, по причине отсутствия достаточного дохода, а также наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ. В содеянном тюменец раскаился и свою вину признал.

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Суд вынес приговор жителю деревни Покровка в Тюменской области, который ущипнул женщину за плечо. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области. «Как установил суд, 13 марта 2022 года, мужчина, находясь в зале дома по улице Лесная деревня Покровка Сладковского района, из личных неприязненных отношений, ущипнул рукой за плечо гражданки А., в результате чего последней причинена физическая боль. Сладковский районный суд привлек к административной ответственности 44-летнего Андрея Шестернина за побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ)», — передает пресс-служба. Так как штраф выплатит подсудимый не сможет, по причине отсутствия достаточного дохода, а также наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ. В содеянном тюменец раскаился и свою вину признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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