Предприятие-банкрот ООО «Имени Калинина» судится с Осиновским сельсоветом Каргапольского района Курганской области за водопровод. Об этом URA.RU сообщил конкурсный управляющий ООО «Имени Калинина» Андрей Лапузин.
«Водопровод в селе Осиновское стоит на балансе ООО „Имени Калинина“. Предприятие обслуживало его несколько лет. При этом бывший руководитель своевременно не зарегистрировал его в Росреестре. После того, как предприятие зашло в процедуру банкротства, Осиновский сельсовет внес запись в Росреестр, что объект бесхозный, чтобы потом присвоить его себе. Кредиторы и предприятие против этого, поэтому ООО подало в суд на сельсовет», — рассказал URA.RU Лапузин.
По словам Лапузина, на ООО «Имени Калинина» оформлен договор электроэнергии и счетчик. «Сельчане пользуются водопроводом самовольно, а деньги не платят, там накопилось уже несколько сотен тысяч рублей. При этом отключить подачу воды мы не можем, энергетики и прокуратура не разрешают», — говорит Лапузин.
Главный специалист администрации Осиновского сельсовета Наталья Предеина подтвердила URA.RU, что водопровод стоит на балансе ООО. «Но они перестали обслуживать его и брать плату за воду. Поэтому жители были вынуждены выбрать общим собранием ответственного, кто будет брать со всех плату и проводить на эти средства ремонт труб, а администрация — поставить объект на бесхоз. Жители переживают, что могут остаться без воды, если ООО выиграет суд и продаст водопровод», — говорит Предеина.
Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие ООО «Имени Калинина», признанное банкротом, выставлено на торги за десятки миллионов рублей. В числе имущества котельная, заправка АЗС, коровники и телятники, ранее принадлежавшие сельским колхозникам. В сентябре 2019 года предприятие накопило долги перед сотрудниками на сумму 1,2 млн рублей, после чего часть сотрудники стали покидать компанию.
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Предприятие-банкрот ООО «Имени Калинина» судится с Осиновским сельсоветом Каргапольского района Курганской области за водопровод. Об этом URA.RU сообщил конкурсный управляющий ООО «Имени Калинина» Андрей Лапузин. «Водопровод в селе Осиновское стоит на балансе ООО „Имени Калинина“. Предприятие обслуживало его несколько лет. При этом бывший руководитель своевременно не зарегистрировал его в Росреестре. После того, как предприятие зашло в процедуру банкротства, Осиновский сельсовет внес запись в Росреестр, что объект бесхозный, чтобы потом присвоить его себе. Кредиторы и предприятие против этого, поэтому ООО подало в суд на сельсовет», — рассказал URA.RU Лапузин. По словам Лапузина, на ООО «Имени Калинина» оформлен договор электроэнергии и счетчик. «Сельчане пользуются водопроводом самовольно, а деньги не платят, там накопилось уже несколько сотен тысяч рублей. При этом отключить подачу воды мы не можем, энергетики и прокуратура не разрешают», — говорит Лапузин. Главный специалист администрации Осиновского сельсовета Наталья Предеина подтвердила URA.RU, что водопровод стоит на балансе ООО. «Но они перестали обслуживать его и брать плату за воду. Поэтому жители были вынуждены выбрать общим собранием ответственного, кто будет брать со всех плату и проводить на эти средства ремонт труб, а администрация — поставить объект на бесхоз. Жители переживают, что могут остаться без воды, если ООО выиграет суд и продаст водопровод», — говорит Предеина. Ранее URA.RU писало, что курганское предприятие ООО «Имени Калинина», признанное банкротом, выставлено на торги за десятки миллионов рублей. В числе имущества котельная, заправка АЗС, коровники и телятники, ранее принадлежавшие сельским колхозникам. В сентябре 2019 года предприятие накопило долги перед сотрудниками на сумму 1,2 млн рублей, после чего часть сотрудники стали покидать компанию.