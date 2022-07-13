Курганский медик наказан за отказ лечить ребенка с гниющей раной

В Шадринской ЦРБ ребенку с загнивающей раной на ноге отказали в помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медику Шадринской ЦРБ Курганской области вынесено дисциплинарное взыскание за отказ осмотреть ребенка с загнивающей раной на ноге. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области в комментариях к публикации в соцсети «ВКонтакте».

«По фактам, изложенным в сообщении, в Шадринской ЦРБ была проведена внутренняя проверка. По результатам проверки были выявлены нарушения должностных инструкций кабинета неотложной помощи. Медицинскому работнику вынесено дисциплинарное взыскание», — говорится в ответе департамента здравоохранения Курганской области на пост с информацией об отказе медиков ЦРБ лечить ребенка с раной на ноге.

Ранее жительница Шадринска Елена Титова пожаловалась на медиков ЦРБ, которые отказались осмотреть загнивающую рану на ноге ребенка. По словам женщины, она с ребенком обратилась за помощью к педиатру ЦРБ, который направил пациента к хирургу. Хирурга на месте не оказалось. Женщина пошла к главврачу ЦРБ, а позже в кабинет неотложной помощи, но там ребенку в осмотре отказали. В итоге шадринка обратилась в другую больницу (БСМП), где ребенка немедленно госпитализировали в отделение гнойной хирургии, пишет «Область45».

URA.RU писало, что шадринцы жалуются на трудности получения медпомощи узких специалистов. К примеру, в детской поликлинике нет стоматологов-хирургов. Жители города вынуждены обращаться в платные клиники или в больницы других регионов. Также власти Курганской области объявили о реорганизации районных больниц.