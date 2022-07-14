Андрей Макаревич подтвердил отмену концерта в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Машина времени» не выступит в Тюмени на концерте, запланированном на 21 сентября. Отмену мероприятия подтвердил лидер группы Андрей Макаревич.

«Конечно, правда», — так Андрей Макаревич ответил на вопрос, действительно ли концерт в Тюмени отменен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступления также не состоятся в Перми, Челябинске и Екатеринбурге. При этом афиша на сайте «Машины времени» такой информации не содержит. По словам Макаревича, обновлением сведений должен заниматься не он, а его директор.

Концерт в Тюмени должен был состояться 21 сентября, в филармонии. При этом при переходе на сайт для покупки билетов, тюменцы могут увидеть информацию, что мероприятие отменено.

В Тюменской филармонии URA.RU сообщили, что организацией выступления занималось частное агентство. Однако подсказали, как горожане могут вернуть деньги.

«Если билеты покупались через сайт, то возврат оформляется на нем же. Если же в кассах, то нужно прийти в них и получить деньги назад», — пояснили агентству.

Ранее URA.RU писало о переносе концерта группы ДДТ в Тюмени на неопределенный срок. Музыканты не захотели выступать в филармонии, так как на ее фасаде была вывешена буква Z. Позднее ее сняли.