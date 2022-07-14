В Тюменскую область придет опасная погода

Гроза и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области 16 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Грозу, град и штормовой ветер на территории Тюменской области предсказали метеорологи, делая прогноз на 16 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС региона.

«По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 16 июля местами ожидаются дожди, в южных районах — сильные грозы. Днем возможен град, в ночные часы местами туман. При грозе порывы ветра будут достигать 15-19 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Температура воздуха в ночные часы составит 15-20 градусов тепла. Днем — 24-29 градусов.

В МЧС тюменцам рекомендовали прятаться от сильного ветра в зданиях, не находиться в этот период у плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, строек, рекламных щитов. При наличии тумана стоит отказаться от походов в лес и на рыбалку. Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах и выбирать безопасную скорость движения.