Курганец лишился крупной суммы денег, поверив лжебанкирам

Фактически, потерпевший сам передал деньги злоумышленникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель поселка Варгаши (Курганская область) поддался на уговоры аферистов, после чего перевел 870 тысяч рублей на счета мошенников. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Варгашинцу поступил звонок от якобы представителя банка, который предупредил о том, что неизвестные лица пытаются оформить на потерпевшего кредит. Действуя под диктовку, он приехал в Курган и оформил заем в банке. Оставаясь на связи, потерпевший выполнял все, что ему говорили по телефону. Общая сумма денежных средств, перечисленных на неизвестные счета, составила 870 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства.

По факту мошенничества следователями МО МВД России «Варгашинский» возбуждено уголовное дело. В пресс-службе министерства региона подчеркивают, что потерпевшего «обманули по самой распространенной схеме мошенничества», о которой обманутый и сам не раз слышал как от сотрудников полиции, так и из сообщений в СМИ.

Неделю назад URA.RU сообщало о жителе Кургана, который потерял более 800 тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику, представившемуся сотрудником банка. Звонивший также уверял потерпевшего, что ему нужно «закрыть» кредит заемными средствами.