Дети попали на съемку очевидицы в момент, когда рылись в мусорных баках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) школьники роются в мусорных баках в поисках одежды и еды, а также мучают животных. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написала местная жительница Ксения Брик.

«Родители этих „бомжат“, примите меры. То, что ваши „бомжата“ роются в контейнерах, ищут себе там одежду, и даже жратву, мне параллельно. А вот то, что они раскидывают мусор, уже надоело. Терпела, пока не услышала слова „пойдем ******* (бить — прим. URA.RU) котенка“. Детки взяли палки, набрали камней и пошли», — написала Ксения Брик в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

Свои слова ишимка подтвердила видео. На нем двое мальчиков сначала роются в мусорном баке, а затем раскидывают отходы вокруг него. Как отметила девушка, котенка, которого хотели избить дети, они не нашли, а после замечаний от взрослой — разбежались. Животное было обнаружено ближе к ночи — у него поврежден глаз.

URA.RU попросило правоохранительные органы прокомментировать ситуацию. «Видеозапись направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, для изучения и возможного принятия мер в рамках компетенции», — рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области.