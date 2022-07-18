18 июля 2022

На Центральном рынке Кургана откроют овощной цех

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городских рынков. Курган , продавцы, торговля, центральный рынок, реконструкция
В здании рынка продолжается ремонт Фото:

В Кургане на Центральном рынке в августе планируют запустить цех по переработке овощей. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Продолжаются работы по открытию современного цеха по переработке овощей, рассчитанного на переработку 10 тонн продукции в сутки. Начало работы цеха планируется во второй половине августа 2022 года после завершения работ по установке и наладке оборудования», — указано в сообщении.

1 августа в здании рынка планируют открыть кафе. В августе на рынке еще планируют открыть магазин цеха по изготовлению полуфабрикатов «Мясная лавка». Помимо этого в здании рынка продолжается ремонт.

Ранее стало известно, что в здании рынка откроют кафе с русской и восточной кухней. Также курганский предприниматель Екатерина Шадоба планирует продавать в здании крафтовые сыры, а бизнесмены из Азербайджана хотят открыть торговый дом.

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В Кургане на Центральном рынке в августе планируют запустить цех по переработке овощей. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Продолжаются работы по открытию современного цеха по переработке овощей, рассчитанного на переработку 10 тонн продукции в сутки. Начало работы цеха планируется во второй половине августа 2022 года после завершения работ по установке и наладке оборудования», — указано в сообщении. 1 августа в здании рынка планируют открыть кафе. В августе на рынке еще планируют открыть магазин цеха по изготовлению полуфабрикатов «Мясная лавка». Помимо этого в здании рынка продолжается ремонт. Ранее стало известно, что в здании рынка откроют кафе с русской и восточной кухней. Также курганский предприниматель Екатерина Шадоба планирует продавать в здании крафтовые сыры, а бизнесмены из Азербайджана хотят открыть торговый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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