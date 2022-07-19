За набережной Кургана закрепили специальную бригаду. Фото

20 июля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Спецбригада будет следить за чистотой на набережной Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За чистотой набережной Кургана будет следить специальная бригада из четырех человек. Об этом сообщил директор городской Дирекции парков и скверов Анатолий Тарасенко во время выездного совещания сотрудников администрации города. «Работы по уборке набережной от Бабьих песков до ТЦ „Воробьевы горы“ выполняет городская Дирекция парков и скверов. С 6.00 часов утра сотрудники Дирекции приступают к уборке мусора. Затем начинают подметание и подстрижку зеленых насаждений, окос травы. Основная задача, которая стоит перед учреждением, — к 8.00 часам утра набережная должна быть чистой. В настоящий момент за набережной закреплена постоянная бригада из четырех человек, которые в течение дня следят за чистотой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов поручил специалистам провести ревизию засохших деревьев и прополоть в приствольных кругах сорняки. Также следует обратить внимание на своевременную уборку территории и очистку опор освещения от несанкционированной рекламы. Каргаполов посетил участок набережной напротив АО «Водный союз» (улица Набережная, 12). Территорию благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Часть работ уже выполнена, в ближайшие дни подрядчик облицует территорию тротуарной плиткой и установит перила. На этом участке также планируют заменить освещение, разработана проектно-сметная документация для проведения торгов. Первый замглавы Кургана Павел Каргаполов провел рабочее совещание на городской набережной фото: пресс-служба администрации Кургана Каргаполов поручил провести ревизию деревьев и убрать несанкционированную рекламы с опор фото: пресс-служба администрации Кургана фото: пресс-служба администрации Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

За чистотой набережной Кургана будет следить специальная бригада из четырех человек. Об этом сообщил директор городской Дирекции парков и скверов Анатолий Тарасенко во время выездного совещания сотрудников администрации города. «Работы по уборке набережной от Бабьих песков до ТЦ „Воробьевы горы“ выполняет городская Дирекция парков и скверов. С 6.00 часов утра сотрудники Дирекции приступают к уборке мусора. Затем начинают подметание и подстрижку зеленых насаждений, окос травы. Основная задача, которая стоит перед учреждением, — к 8.00 часам утра набережная должна быть чистой. В настоящий момент за набережной закреплена постоянная бригада из четырех человек, которые в течение дня следят за чистотой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов поручил специалистам провести ревизию засохших деревьев и прополоть в приствольных кругах сорняки. Также следует обратить внимание на своевременную уборку территории и очистку опор освещения от несанкционированной рекламы. Каргаполов посетил участок набережной напротив АО «Водный союз» (улица Набережная, 12). Территорию благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Часть работ уже выполнена, в ближайшие дни подрядчик облицует территорию тротуарной плиткой и установит перила. На этом участке также планируют заменить освещение, разработана проектно-сметная документация для проведения торгов.