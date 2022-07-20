Тюменский подросток угнал у отца мотоцикл и врезался в иномарку

21 июля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

15-летний подросток получил в ДТП травму ноги Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Исетском районе 15-летний подросток без разрешения взял мотоцикл отца и врезался на нем с автомобилем Ford Focus. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что аварию спровоцировал водитель иномарки. «По предварительным данным, около часа дня в селе Исетском на улице Кирова, напротив дома 91 столкнулись питбайк Ibiza и Ford Focus по причине несоблюдения очередности проезда водителем автомобиля. В результате ДТП подросток, управлявший мотоциклом, получил травму ноги. Водительских прав он не имеет. Мотоцикл, принадлежащий отцу, взял без спроса родителей, покататься», — указано в сообщении региональной Госатвоинспекции. В областном УГИБДД добавили, что информация о ДТП будет направлена в подразделение полиции по делам несовершеннолетних. В том числе, для принятия мер в отношении родителей подростка. Ford Focus столкнулся с мотоциклом в Исетском районе УГИБДД по Тюменской области Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Исетском районе 15-летний подросток без разрешения взял мотоцикл отца и врезался на нем с автомобилем Ford Focus. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что аварию спровоцировал водитель иномарки. «По предварительным данным, около часа дня в селе Исетском на улице Кирова, напротив дома 91 столкнулись питбайк Ibiza и Ford Focus по причине несоблюдения очередности проезда водителем автомобиля. В результате ДТП подросток, управлявший мотоциклом, получил травму ноги. Водительских прав он не имеет. Мотоцикл, принадлежащий отцу, взял без спроса родителей, покататься», — указано в сообщении региональной Госатвоинспекции. В областном УГИБДД добавили, что информация о ДТП будет направлена в подразделение полиции по делам несовершеннолетних. В том числе, для принятия мер в отношении родителей подростка.