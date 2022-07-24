В Тюменской области банда подростков обокрала магазин вейпов. Видео

25 июля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

С последствиями поведения детей теперь разбираются их родители (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Группа подростков совершила кражу в магазине вейпов в Тобольске. Об этом URA.RU рассказал владелец торговой точки Руслан Мамедов. Он также выложил видео с доказательствами в социальные сети и потребовал у преступников сдаться самим. «Была совершена кража с участием трех лиц. Один отвлекал, а его друзья воровали. Ущерб больше 10 тысяч рублей. После того, как я опубликовал видео, на связь вышли родители этих парней. Они хотят встретиться, урегулировать вопрос», — рассказал Руслан Мамедов в беседе с журналистом URA.RU. По словам мужчины, совершившие кражу парни — несовершеннолетние. Пока владелец магазина не решил, будет ли писать заявление в полицию. По его словам, это будет зависеть от того, какую моральную компенсацию ему предложат. На видео, которое мужчина обнародовал в социальной сети «ВКонтакте», можно увидеть, как подростки заходят в магазин. Один из них начинает беседовать с продавцом, пока другой набивает карманы товаром. Затем он убегает, а его подельник крадет еще немного электронных сигарет и покидает торговую точку. Третьего участника на записи не видно.

Группа подростков совершила кражу в магазине вейпов в Тобольске. Об этом URA.RU рассказал владелец торговой точки Руслан Мамедов. Он также выложил видео с доказательствами в социальные сети и потребовал у преступников сдаться самим. «Была совершена кража с участием трех лиц. Один отвлекал, а его друзья воровали. Ущерб больше 10 тысяч рублей. После того, как я опубликовал видео, на связь вышли родители этих парней. Они хотят встретиться, урегулировать вопрос», — рассказал Руслан Мамедов в беседе с журналистом URA.RU. По словам мужчины, совершившие кражу парни — несовершеннолетние. Пока владелец магазина не решил, будет ли писать заявление в полицию. По его словам, это будет зависеть от того, какую моральную компенсацию ему предложат. На видео, которое мужчина обнародовал в социальной сети «ВКонтакте», можно увидеть, как подростки заходят в магазин. Один из них начинает беседовать с продавцом, пока другой набивает карманы товаром. Затем он убегает, а его подельник крадет еще немного электронных сигарет и покидает торговую точку. Третьего участника на записи не видно.