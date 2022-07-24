Тюменка, отправленная в колонию, устроила истерику в зале суда. Видео

25 июля 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Даже после приговора Сергеева настаивала, что не истязала свою подопечную Фото: Денис Моргунов © URA.RU Анастасия Сергеева, приговоренная Тюменским районным судом к пяти годам лишения свободы за кражу денег у опекаемых ею детей и истязание одной из девочек, устроила истерику в зале суда. Видео с места событий предоставил корреспондент URA.RU Денис Моргунов. «Я ее не трогала! Она сумасшедшая!» — закричала Анастасия Сергеева после оглашения приговора. Как пояснил корреспондент URA.RU, речь идет о девушке 1997 года рождения, в истязании которой, в числе прочего, обвинили подсудимую. Как ранее писало URA.RU, Анастасия Сергеева получила пять лет лишения свободы, которые она проведет в колонии. Ее обвиняли в краже 5,2 млн рублей у пяти больных детей, которых она взяла под опеку. С апреля 2018 года по январь 2021 года она снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению, построила на них дом, но на детей его не оформила. Помимо прочего, об истязании со стороны опекунши заявила одна из ее подопечных. В суде ее доводы подтвердились. По приговору суда Сергеева также должна выплатить одному из ее бывших подопечных более 260 000 рублей. Остальную сумму ущерба с нее уже взыскали в рамках гражданских дел.

Анастасия Сергеева, приговоренная Тюменским районным судом к пяти годам лишения свободы за кражу денег у опекаемых ею детей и истязание одной из девочек, устроила истерику в зале суда. Видео с места событий предоставил корреспондент URA.RU Денис Моргунов. «Я ее не трогала! Она сумасшедшая!» — закричала Анастасия Сергеева после оглашения приговора. Как пояснил корреспондент URA.RU, речь идет о девушке 1997 года рождения, в истязании которой, в числе прочего, обвинили подсудимую. Как ранее писало URA.RU, Анастасия Сергеева получила пять лет лишения свободы, которые она проведет в колонии. Ее обвиняли в краже 5,2 млн рублей у пяти больных детей, которых она взяла под опеку. С апреля 2018 года по январь 2021 года она снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению, построила на них дом, но на детей его не оформила. Помимо прочего, об истязании со стороны опекунши заявила одна из ее подопечных. В суде ее доводы подтвердились. По приговору суда Сергеева также должна выплатить одному из ее бывших подопечных более 260 000 рублей. Остальную сумму ущерба с нее уже взыскали в рамках гражданских дел.