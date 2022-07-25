В Кургане с 27 июля по 9 августа перекроют участок улицы Томина. Об этом сообщили в ПАО «Курганская генерирующая компания».
«Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Томина от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина с 08:00 27 июля до 24:00 9 августа», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
Также в городе до 31 июля перекрыт другой участок улицы: от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина. Его также перекрывали для проведения аварийных работ. Этот участок закрыли 6 июля. Также в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя.
Участок перекроют 27 июля
Фото: группа Курганской генерирующей компании в соцсети «ВКонтакте»
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В Кургане с 27 июля по 9 августа перекроют участок улицы Томина. Об этом сообщили в ПАО «Курганская генерирующая компания». «Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Томина от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина с 08:00 27 июля до 24:00 9 августа», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Также в городе до 31 июля перекрыт другой участок улицы: от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина. Его также перекрывали для проведения аварийных работ. Этот участок закрыли 6 июля. Также в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя.