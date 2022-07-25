25 июля 2022

Дорогу в центре Кургана перекроют на полмесяца. Карта

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Город. Кондиционеры. Курган, улица гоголя, ремонт работы
Участок перекрыли для проведения аварийных работ Фото:

В Кургане с 27 июля по 9 августа перекроют участок улицы Томина. Об этом сообщили в ПАО «Курганская генерирующая компания».

«Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Томина от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина с 08:00 27 июля до 24:00 9 августа», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Также в городе до 31 июля перекрыт другой участок улицы: от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина. Его также перекрывали для проведения аварийных работ. Этот участок закрыли 6 июля. Также в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя.

Участок перекроют 27 июля
Фото:

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В Кургане с 27 июля по 9 августа перекроют участок улицы Томина. Об этом сообщили в ПАО «Курганская генерирующая компания». «Внимание! Ограничение движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Томина от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина с 08:00 27 июля до 24:00 9 августа», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Также в городе до 31 июля перекрыт другой участок улицы: от улицы Коли Мяготина до улицы Пушкина. Его также перекрывали для проведения аварийных работ. Этот участок закрыли 6 июля. Также в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью закрыта улица Гоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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