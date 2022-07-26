На Тюменскую область надвигаются грозы, град и сильный ветер

27 июля 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

28 июля в Тюмени резко изменится погода Фото: Илья Московец © URA.RU 28 июля на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер порывами до 18 м/с. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 28 июля 2022 года ожидаются: местами кратковременные дожди, в юго-восточных районах сильные дожди, грозы, днем возможен град, ветер северный, северо-восточный 7-12м/с, в отдельных районах порывы до 15-18м/с, температура ночью +12, +17, при прояснении до +7, днем +20, +25», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 26 июля на Тюмень обрушилась буря. Из-за сильного ветра на одной из производственных площадок города упал козловой кран. Девушка-оператор, которая в этот момент находилась в кабине, скончалась от полученных травм.

28 июля на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер порывами до 18 м/с. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 28 июля 2022 года ожидаются: местами кратковременные дожди, в юго-восточных районах сильные дожди, грозы, днем возможен град, ветер северный, северо-восточный 7-12м/с, в отдельных районах порывы до 15-18м/с, температура ночью +12, +17, при прояснении до +7, днем +20, +25», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 26 июля на Тюмень обрушилась буря. Из-за сильного ветра на одной из производственных площадок города упал козловой кран. Девушка-оператор, которая в этот момент находилась в кабине, скончалась от полученных травм.