Тюменские власти хотят продать старинный купеческий особняк

27 июля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Правительство планирует заработать на продаже объекта культурного наследия Фото: Алексей Гущин © URA.RU Правительство региона хочет внести в список объектов приватизации объект культурного наследия — особняк купца Николая Панкратьева, расположенный в центре Тюмени. С соответствующим предложением выступил департамент имущественных отношений, проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Внести в постановление о прогнозном плане приватизации госимущества Тюменской области на 2022 год объект культурного наследия регионального значения „Дом Н.Л. Панкратьева“. Адрес: Республики, 29», — говорится в проекте, разработанном депимущества области. Цена продажи особняка пока не определена. Дом купца Панкратьева построен в 1907 году, в самом центре Тюмени. Он украшен деревянной резьбой и колоннами, а его архитектурный стиль определяют как неоренессанс. Кроме того, Николай Панкратьев построил в областной столице и торговые ряды, которые сейчас тянутся вдоль сквера Сибирских кошек. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области на 26% снизило цену на памятник истории — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта. Его пытались продать несколько раз, но желающих не нашлось.

Правительство региона хочет внести в список объектов приватизации объект культурного наследия — особняк купца Николая Панкратьева, расположенный в центре Тюмени. С соответствующим предложением выступил департамент имущественных отношений, проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Внести в постановление о прогнозном плане приватизации госимущества Тюменской области на 2022 год объект культурного наследия регионального значения „Дом Н.Л. Панкратьева“. Адрес: Республики, 29», — говорится в проекте, разработанном депимущества области. Цена продажи особняка пока не определена. Дом купца Панкратьева построен в 1907 году, в самом центре Тюмени. Он украшен деревянной резьбой и колоннами, а его архитектурный стиль определяют как неоренессанс. Кроме того, Николай Панкратьев построил в областной столице и торговые ряды, которые сейчас тянутся вдоль сквера Сибирских кошек. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области на 26% снизило цену на памятник истории — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта. Его пытались продать несколько раз, но желающих не нашлось.