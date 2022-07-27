Жители ЯНАО отказались от личных встреч с депэкономики региона

На протяжении второго квартала 2022 года жители игнорировали личные встречи в депэкономки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На личные приемы граждан, организованные главой департамента экономики Валерием Мироновым во втором квартале этого года не пришел ни один человек. Такая информация появилась в документе о результатах личного приема граждан и об обзоре обращений.

«Прием граждан по личным вопросам в департаменте осуществлялся директором департамента в соответствии с утвержденным распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа графиком. Во 2 квартале 2022 года личные приемы были организованы, но не состоялись по причине отсутствия граждан», — написано в документе.

За период с апреля по май 2022 года в департамент экономики обратились 8 жителей, это почти в два раза меньше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда за второй квартал зафиксировали 14 обращений.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снизились цены на продукты. По данным департамента экономики стоимость продовольственных товаров первой необходимости начала уменьшаться.