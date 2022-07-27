27 июля 2022

В центре Тюмени потерялся ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Тюмень, мальчик, самокат
Мальчик вышел на прогулку и не вернулся Фото:

В центре Тюмени пропал девятилетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Регион Спас».

«Пропал мальчик, девять лет. Район Центральный, 28 июля 2022 года не вернулся с прогулки. Приметы: рост 146 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении поискового отряда.

Мальчик был одет в черную толстовку с ярко-желтыми вставками, камуфлированные штаны серого цвета и темно-синие кроссовки. Всех, кто обладает информацией о его месте нахождения просят связаться по телефонам: 8(982)922-78-84 — инфорг поисково-спасательного отряда Виктория, 8(800)600-59-52 — горячая линия отряда или же обратиться в правоохранительные органы.

В Тюмени пропал девятилетний мальчик. Он ушел гулять и не вернулся.
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В центре Тюмени пропал девятилетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Регион Спас». «Пропал мальчик, девять лет. Район Центральный, 28 июля 2022 года не вернулся с прогулки. Приметы: рост 146 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — говорится в сообщении поискового отряда. Мальчик был одет в черную толстовку с ярко-желтыми вставками, камуфлированные штаны серого цвета и темно-синие кроссовки. Всех, кто обладает информацией о его месте нахождения просят связаться по телефонам: 8(982)922-78-84 — инфорг поисково-спасательного отряда Виктория, 8(800)600-59-52 — горячая линия отряда или же обратиться в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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