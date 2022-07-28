В День города для тюменцев установили запрет

30 июля купить алкоголь в магазинах будет нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажа алкоголя в День города, который Тюмень отметит 30 июля, будет запрещена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«30 июля в Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города», — сообщили в администрации областной столицы.

Магазины, которые нарушат установленные ограничения, понесут административную ответственность. При этом продавать спиртное разрешено в кафе, ресторанах и барах.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области запрет на продажу алкоголя действует шесть дней в году, в даты праздников. В областной столице дополнительно существует еще три дня, когда спиртное не продают. Подробнее — в инфографике URA.RU.