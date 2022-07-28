28 июля 2022

В Тюменской области в лесу пропала пожилая женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Для розыска пенсионерки нужны добровольцы Фото:

В лесном массиве в Тюменской области потерялась 84-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас». Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут в обнаружении пропавшей.

«Собираем людей на поиск. Район — поселок Голышманово, деревня Королево. Пропала Лидия Прокопьевна Буйвол, 1938 года рождения. 28 июля ушла в лес и не вернулась», — сообщили URA.RU в «ТюменьРегионСпас».

Расстояние между двумя населенными пунктами, в окрестностях которых может находиться исчезнувшая женщина, составляет 22 километра. Прочесать такую территорию без помощи добровольцев поисковикам будет сложно. Запись на поиск осуществляется по телефонам 8-800-600-59-52, 8-982-922-78-84.

Ранее URA.RU писало о 78-летнем грибнике из Исетского района. Он потерялся в лесу, а спустя неделю был найден мертвым.

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В лесном массиве в Тюменской области потерялась 84-летняя женщина. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас». Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут в обнаружении пропавшей. «Собираем людей на поиск. Район — поселок Голышманово, деревня Королево. Пропала Лидия Прокопьевна Буйвол, 1938 года рождения. 28 июля ушла в лес и не вернулась», — сообщили URA.RU в «ТюменьРегионСпас». Расстояние между двумя населенными пунктами, в окрестностях которых может находиться исчезнувшая женщина, составляет 22 километра. Прочесать такую территорию без помощи добровольцев поисковикам будет сложно. Запись на поиск осуществляется по телефонам 8-800-600-59-52, 8-982-922-78-84. Ранее URA.RU писало о 78-летнем грибнике из Исетского района. Он потерялся в лесу, а спустя неделю был найден мертвым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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