Тюменцы отмечают День военно-морского флота. Видео, фото

31 июля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Тюменцы отмечают День ВМФ с флагами (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени празднуют День военно-морского флота 31 июля. Фотографиями и видео поделились в telegram-канале «Тюменское время». «А так День Военно-морского флота отмечают сегодня в Тюмени. Начали с построения возле торпедного катера „Комсомолец“ и возложения венков. Затем автоколонна с флагами ВМФ проследовала к мемориалу „Вечный огонь“», — говорится в сообщении. По всей России 31 июля празднуется День военно-морского флота, его принято отмечать в последнее воскресенье месяца. Традиционно День ВМФ начинается с поднятия Андреевского флага. Также вдоль набережных в городах проплывают корабли. Кроме того, проходят различные мероприятия, посвященные этому празднику: выставки, конкурсы, встречи с ветеранами и так далее.

Жители Тюмени празднуют День военно-морского флота 31 июля. Фотографиями и видео поделились в telegram-канале «Тюменское время». «А так День Военно-морского флота отмечают сегодня в Тюмени. Начали с построения возле торпедного катера „Комсомолец“ и возложения венков. Затем автоколонна с флагами ВМФ проследовала к мемориалу „Вечный огонь“», — говорится в сообщении. По всей России 31 июля празднуется День военно-морского флота, его принято отмечать в последнее воскресенье месяца. Традиционно День ВМФ начинается с поднятия Андреевского флага. Также вдоль набережных в городах проплывают корабли. Кроме того, проходят различные мероприятия, посвященные этому празднику: выставки, конкурсы, встречи с ветеранами и так далее.