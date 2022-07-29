Тюменцы отмечают День ВМФ с флагами (фото из архива)
Жители Тюмени празднуют День военно-морского флота 31 июля. Фотографиями и видео поделились в telegram-канале «Тюменское время».
«А так День Военно-морского флота отмечают сегодня в Тюмени. Начали с построения возле торпедного катера „Комсомолец“ и возложения венков. Затем автоколонна с флагами ВМФ проследовала к мемориалу „Вечный огонь“», — говорится в сообщении.
По всей России 31 июля празднуется День военно-морского флота, его принято отмечать в последнее воскресенье месяца. Традиционно День ВМФ начинается с поднятия Андреевского флага. Также вдоль набережных в городах проплывают корабли. Кроме того, проходят различные мероприятия, посвященные этому празднику: выставки, конкурсы, встречи с ветеранами и так далее.
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