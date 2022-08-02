Тюменца, напавшего на сестру Водонаевой, доставили в больницу

03 августа 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили в ОКБ №2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU Мужчину, напавшего с топором в руках на посетителей тюменского магазина, среди которых была сестра Алены Водонаевой, доставили в приемное отделение ОКБ №2. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 2 августа в 17:03. Прибытие бригады медицинской помощи в 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2», — говорится в сообщении. Там добавили, что мужчина отказался от дальнейшего осмотра и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой, напал неадекватный мужчина с топором. Кроме того, он разбил припаркованную машину рядом с продуктовой точкой.

Мужчину, напавшего с топором в руках на посетителей тюменского магазина, среди которых была сестра Алены Водонаевой, доставили в приемное отделение ОКБ №2. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 2 августа в 17:03. Прибытие бригады медицинской помощи в 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2», — говорится в сообщении. Там добавили, что мужчина отказался от дальнейшего осмотра и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой, напал неадекватный мужчина с топором. Кроме того, он разбил припаркованную машину рядом с продуктовой точкой.