02 августа 2022
01 августа 2022

Тюменца, напавшего на сестру Водонаевой, доставили в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
Мужчину доставили в ОКБ №2 Фото:

Мужчину, напавшего с топором в руках на посетителей тюменского магазина, среди которых была сестра Алены Водонаевой, доставили в приемное отделение ОКБ №2. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил 2 августа в 17:03. Прибытие бригады медицинской помощи в 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2», — говорится в сообщении. Там добавили, что мужчина отказался от дальнейшего осмотра и самостоятельно покинул медицинское учреждение.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой, напал неадекватный мужчина с топором. Кроме того, он разбил припаркованную машину рядом с продуктовой точкой.

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Мужчину, напавшего с топором в руках на посетителей тюменского магазина, среди которых была сестра Алены Водонаевой, доставили в приемное отделение ОКБ №2. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 2 августа в 17:03. Прибытие бригады медицинской помощи в 17:23. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2», — говорится в сообщении. Там добавили, что мужчина отказался от дальнейшего осмотра и самостоятельно покинул медицинское учреждение. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой, напал неадекватный мужчина с топором. Кроме того, он разбил припаркованную машину рядом с продуктовой точкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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