Сестра Водонаевой раскрыла детали нападения тюменца с топором. Фото

02 августа 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Тюменец напал с топором на магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед нападением на тюменский магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой, мужчина с топором разбил припаркованную рядом с торговой точкой машину. Об этом родственница блогера рассказала в беседе с URA.RU. Она уточнила, что наряд полиции ехал к месту происшествия более 20 минут. «Магазин, в котором все произошло, находится на Салаирском тракте Тюмени. Мужчина сначала в своем поселке машины разбил топором, потом пришел к магазину. Кричал что-то невнятное: „Я тебя все равно поймаю“. Имен не было, он просто пришел и все, из пустоты. Работники закрыли нас в помещениях, он разбивал окна в дверях и кричал: „я все равно вас поймаю“. Я звонила в полицию, просила нас спасти, но никто не торопился особо. Приехали через 25 минут», — пояснила тюменка в разговоре с URA.RU. Она добавила, что нападавшего нейтрализовал хозяин иномарки, которую до нападения на магазин повредил агрессивный тюменец. В региональном ГУВД агентству рассказали о том, что сотрудники полиции действительно выезжали к месту происшествия. «В 16:53 поступило сообщение о том, что мужчина с топором повредил имущество магазина и припаркованные рядом автомобили посетителей. К месту происшествия немедленно был направлен наряд ППС. В настоящий момент, на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали агентству в пресс-службе областного ГУВД. Ранее Алена Водонаева рассказала в соцсетях о том, что в Тюмени на магазин, в котором находилась ее сестра, напал мужчина с топором. Блогер уточнила, что ее родственнице чудом удалось выжить. После нападения тюменца в магазине остались кровавые следы Сестра Алены Водонаевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед нападением на тюменский магазин, в котором находилась сестра Алены Водонаевой, мужчина с топором разбил припаркованную рядом с торговой точкой машину. Об этом родственница блогера рассказала в беседе с URA.RU. Она уточнила, что наряд полиции ехал к месту происшествия более 20 минут. «Магазин, в котором все произошло, находится на Салаирском тракте Тюмени. Мужчина сначала в своем поселке машины разбил топором, потом пришел к магазину. Кричал что-то невнятное: „Я тебя все равно поймаю“. Имен не было, он просто пришел и все, из пустоты. Работники закрыли нас в помещениях, он разбивал окна в дверях и кричал: „я все равно вас поймаю“. Я звонила в полицию, просила нас спасти, но никто не торопился особо. Приехали через 25 минут», — пояснила тюменка в разговоре с URA.RU. Она добавила, что нападавшего нейтрализовал хозяин иномарки, которую до нападения на магазин повредил агрессивный тюменец. В региональном ГУВД агентству рассказали о том, что сотрудники полиции действительно выезжали к месту происшествия. «В 16:53 поступило сообщение о том, что мужчина с топором повредил имущество магазина и припаркованные рядом автомобили посетителей. К месту происшествия немедленно был направлен наряд ППС. В настоящий момент, на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали агентству в пресс-службе областного ГУВД. Ранее Алена Водонаева рассказала в соцсетях о том, что в Тюмени на магазин, в котором находилась ее сестра, напал мужчина с топором. Блогер уточнила, что ее родственнице чудом удалось выжить.