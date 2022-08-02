Губернатор Шумков пригласил министра науки РФ в Курган

Вадим Шумков пригласил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в Курган Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел переговоры с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и пригласил его посетить Курганскую область. Об этом говорится в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте».

«Вадим Шумков попросил министра поддержать реализацию проекта по созданию IT-института в Кургане. Также они говорили о необходимости завершить ремонт общежитий. Стороны также коснулись объединения ВУЗов и ряда других вопросов. Губернатор пригласил министра посетить регион в удобное для него время», — говорится в посте.

Также в правительстве отмечают, что в Курганском госуниверситете (КГУ) уже созданы условия для обучения IT-специалистов. Открытие IT-института позволить улучшить и расширить обучение по данном направлению. Здание данного института, расположенное рядом с IT-колледжем, сейчас находится на капитальном ремонте.

За последние три года на ремонт общежитий и аудиторий КГУ было выделено из федерального бюджета 200 млн рублей. «Еще 64 млн рублей привлечено на развитие материально-технической базы общежитий дополнительно университетом за счет внебюджетных источников», — сообщают в пресс-службе правительства области.

До этого URA.RU писало, что КГУ придется временно отложить капитальный ремонт учебного корпуса по адресу ул. Пролетарская, 62. Сотрудники областного УФАС обязали представителей заново провести аукционы по капремонту зданий.