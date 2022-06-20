Курганскому вузу придется отложить капремонт учебного корпуса

В КГУ планируют отремонтировать здания, расположенные на ул. Пролетарской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники областного УФАС обязали представителей Курганского государственного университета заново провести аукционы по капремонту зданий, расположенных по адресу: ул. Пролетарская, 62. Это связано с нарушениями, выявленными во время аукциона. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт зданий КГУ, расположенных по адресу: г. Курган, ул. Пролетарская, 62 лит. В, Е, Д, Ж, А2; <…> капитальный ремонт зданий КГУ, расположенных по адресу: г. Курган, ул. Пролетарская, 62 (строение 1 литер Б и строение 6 литер З). <…> Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заблокировано по результатам внеплановой проверки», — указано на сайте.

В документах, размещенных на портале, указано, что предприниматель из Свердловской области Александра Кремешкова пожаловалась на необоснованное ограничение числа участников закупок. Представители УФАС провели проверку и потребовали от КГУ отменить протокол подведения итогов определения поставщика, внести изменения в документы, связанные с закупками, продлить срок подачи заявок и провести аукционы в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. Руководство вуза обязали исполнить предписание до 8 июля.

Университет провел два аукциона. Общая начальная цена аукционов превышала 13 млн рублей. Планировалось, что подрядчик закончит работы до 1 августа и до 1 октября. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу университета. На момент написания новости, ответ не был получен.

В мае представители КГУ не смогли найти подрядчика, который будет ремонтировать корпус вуза, где расположен IT-институт. Во время аукциона не было подано ни одной заявки на участие в закупке. В июне единственным участником аукциона и его победителем стало ООО «КСМ».

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