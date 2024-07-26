Экономика России переживает перегрев: почему это опасно

Набиуллина: без повышения ключевой ставки возникали риски стагфляции

27 июля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики Фото: Илья Московец © URA.RU Российская экономика до сих пор находится в состоянии значительной степени перегрева. Без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Почему Банк России делает деньги дороже и увеличивает ключевую ставку — в материале URA.RU. Перегрев экономики России: разъяснения ЦБ Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о перегреве экономики страны, отметив, что такой максимальный уровень перегрева не наблюдался за последние 16 лет. По ее словам, производственные мощности страны работают на пределе, что ведет к необходимости сбалансировать темпы роста. Причины перегрева Основными факторами, вызвавшими перегрев, стали резкий рост ВВП и ускорение инфляции. Это привело к тому, что объемы производства превысили потенциальный ВВП — уровень выпуска товаров и услуг, который может быть достигнут без значительного увеличения цен. Риски стагфляции Глава ЦБ выразила опасения по поводу возможного сценария стагфляции — замедления экономического роста при одновременном ускорении инфляции. Такая ситуация может привести к глубокой рецессии, если не будет своевременно предотвращена с помощью повышения ключевой ставки. Эльвира Набиуллина считает, что без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Меры Центробанка Центробанк принял меры по охлаждению спроса, повысив ключевую ставку до 18% годовых. Это решение является частью денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции и возвращение к сбалансированным темпам роста экономики. Почему ЦБ делает деньги дорогими Банк России хочет сделать деньги дорогими, поднимая ключевую ставку до 18%, потому что в стране растет уровень инфляции. Для его понижения и снижения цен на товары нужно повысить ставку, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович в беседе с URA.RU. Центробанк планирует сохранять высокую ключевую ставку до тех пор, пока это будет необходимо для стабилизации инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый циклический перегрев за 10 лет Набиуллина также отметила, что текущий перегрев является первым циклическим за последнее десятилетие. В предыдущие годы пиковые значения ключевой ставки были связаны с внешними шоками и рисками для финансовой стабильности, а не с перегревом спроса. Прогнозы и планы ЦБ Центробанк планирует сохранять высокую ключевую ставку до тех пор, пока это будет необходимо для стабилизации инфляции. Возврат к нормальному уровню ставок предполагается не ранее 2027 года, с текущими прогнозами на 2025—2026 годы, указывающими на уровень 14-16% и 10-11% соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская экономика до сих пор находится в состоянии значительной степени перегрева. Без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Почему Банк России делает деньги дороже и увеличивает ключевую ставку — в материале URA.RU. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о перегреве экономики страны, отметив, что такой максимальный уровень перегрева не наблюдался за последние 16 лет. По ее словам, производственные мощности страны работают на пределе, что ведет к необходимости сбалансировать темпы роста. Основными факторами, вызвавшими перегрев, стали резкий рост ВВП и ускорение инфляции. Это привело к тому, что объемы производства превысили потенциальный ВВП — уровень выпуска товаров и услуг, который может быть достигнут без значительного увеличения цен. Глава ЦБ выразила опасения по поводу возможного сценария стагфляции — замедления экономического роста при одновременном ускорении инфляции. Такая ситуация может привести к глубокой рецессии, если не будет своевременно предотвращена с помощью повышения ключевой ставки. Центробанк принял меры по охлаждению спроса, повысив ключевую ставку до 18% годовых. Это решение является частью денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции и возвращение к сбалансированным темпам роста экономики. Банк России хочет сделать деньги дорогими, поднимая ключевую ставку до 18%, потому что в стране растет уровень инфляции. Для его понижения и снижения цен на товары нужно повысить ставку, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович в беседе с URA.RU. Набиуллина также отметила, что текущий перегрев является первым циклическим за последнее десятилетие. В предыдущие годы пиковые значения ключевой ставки были связаны с внешними шоками и рисками для финансовой стабильности, а не с перегревом спроса. Центробанк планирует сохранять высокую ключевую ставку до тех пор, пока это будет необходимо для стабилизации инфляции. Возврат к нормальному уровню ставок предполагается не ранее 2027 года, с текущими прогнозами на 2025—2026 годы, указывающими на уровень 14-16% и 10-11% соответственно.