Экономика России переживает перегрев: почему это опасно

Российская экономика до сих пор находится в состоянии значительной степени перегрева. Без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Почему Банк России делает деньги дороже и увеличивает ключевую ставку — в материале URA.RU.
Перегрев экономики России: разъяснения ЦБ
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о перегреве экономики страны, отметив, что такой максимальный уровень перегрева не наблюдался за последние 16 лет. По ее словам, производственные мощности страны работают на пределе, что ведет к необходимости сбалансировать темпы роста.
Причины перегрева
Основными факторами, вызвавшими перегрев, стали резкий рост ВВП и ускорение инфляции. Это привело к тому, что объемы производства превысили потенциальный ВВП — уровень выпуска товаров и услуг, который может быть достигнут без значительного увеличения цен.
Риски стагфляции
Глава ЦБ выразила опасения по поводу возможного сценария стагфляции — замедления экономического роста при одновременном ускорении инфляции. Такая ситуация может привести к глубокой рецессии, если не будет своевременно предотвращена с помощью повышения ключевой ставки.
Меры Центробанка
Центробанк принял меры по охлаждению спроса, повысив ключевую ставку до 18% годовых. Это решение является частью денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции и возвращение к сбалансированным темпам роста экономики.
Почему ЦБ делает деньги дорогими
Банк России хочет сделать деньги дорогими, поднимая ключевую ставку до 18%, потому что в стране растет уровень инфляции. Для его понижения и снижения цен на товары нужно повысить ставку, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович в беседе с URA.RU.
Первый циклический перегрев за 10 лет
Набиуллина также отметила, что текущий перегрев является первым циклическим за последнее десятилетие. В предыдущие годы пиковые значения ключевой ставки были связаны с внешними шоками и рисками для финансовой стабильности, а не с перегревом спроса.
Прогнозы и планы ЦБ
Центробанк планирует сохранять высокую ключевую ставку до тех пор, пока это будет необходимо для стабилизации инфляции. Возврат к нормальному уровню ставок предполагается не ранее 2027 года, с текущими прогнозами на 2025—2026 годы, указывающими на уровень 14-16% и 10-11% соответственно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.