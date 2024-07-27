РВ: Волчанск стал для ВСУ дорогой в ад

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ВСУ в Волчанске пытаются спастись от ВС РФ в жилых домах, заявили военкоры
ВСУ в Волчанске пытаются спастись от ВС РФ в жилых домах, заявили военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Волчанске Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сделать в жилых домах укрепточки. Бойцы группировки «Север» и авиация ВКС РФ активно атакуют позиции противника. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Они отметили, что для украинской армии Волчанск стал «дорогой прямиком в ад».

«Бойцы группировки „Север“ и авиация ВКС России отрабатывают по противнику настолько активно, что укрепрайон стал для пехоты ВСУ дорогой прямиком в ад», — заявили военкоры. Они также отметили, что укрываются солдаты ВСУ в жилых домах. 

Ранее ВС РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ежедневно российские подразделения немного продвигаются вперед. Он также отметил, что самый тяжелый участок в Волчанске — высотные дома, передает RT

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В Волчанске Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сделать в жилых домах укрепточки. Бойцы группировки «Север» и авиация ВКС РФ активно атакуют позиции противника. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Они отметили, что для украинской армии Волчанск стал «дорогой прямиком в ад». «Бойцы группировки „Север“ и авиация ВКС России отрабатывают по противнику настолько активно, что укрепрайон стал для пехоты ВСУ дорогой прямиком в ад», — заявили военкоры. Они также отметили, что укрываются солдаты ВСУ в жилых домах.  Ранее ВС РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ежедневно российские подразделения немного продвигаются вперед. Он также отметил, что самый тяжелый участок в Волчанске — высотные дома, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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