Экс-подполковник СБУ Прозоров: ВСУ потеряли треть иностранных наемников

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ВСУ потеряли около пяти тысяч иностранных наемников, заявил Василий Прозоро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины потеряла треть иностранных наемников. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих приезжать становится все меньше… За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — заявил Василий Прозоров, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, иностранных наемников на Украине не так и много. Небольшие подразделения, которые там находятся, созданы для PR-целей. А количество наемников из Франции — минимальное, около сотни человек, добавил Прозоров.

Как писал «Царьград», больше всего со стороны ВСУ погибают наемники из Польши, США и Канады. До этого в Минобороны РФ отмечали, что иностранные наемники на Украине кричат в радиоэфире о больших потерях и необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя. Эти сообщения удается перехватывать ВС РФ, что помогает в определении местоположения подразделений.

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Армия Украины потеряла треть иностранных наемников. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих приезжать становится все меньше… За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — заявил Василий Прозоров, его слова приводит РИА Новости. По его словам, иностранных наемников на Украине не так и много. Небольшие подразделения, которые там находятся, созданы для PR-целей. А количество наемников из Франции — минимальное, около сотни человек, добавил Прозоров. Как писал «Царьград», больше всего со стороны ВСУ погибают наемники из Польши, США и Канады. До этого в Минобороны РФ отмечали, что иностранные наемники на Украине кричат в радиоэфире о больших потерях и необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя. Эти сообщения удается перехватывать ВС РФ, что помогает в определении местоположения подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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