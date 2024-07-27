Экс-подполковник СБУ Прозоров: ВСУ потеряли треть иностранных наемников

27 июля 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли около пяти тысяч иностранных наемников, заявил Василий Прозоро Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины потеряла треть иностранных наемников. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих приезжать становится все меньше… За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — заявил Василий Прозоров, его слова приводит РИА Новости. По его словам, иностранных наемников на Украине не так и много. Небольшие подразделения, которые там находятся, созданы для PR-целей. А количество наемников из Франции — минимальное, около сотни человек, добавил Прозоров. Как писал «Царьград», больше всего со стороны ВСУ погибают наемники из Польши, США и Канады. До этого в Минобороны РФ отмечали, что иностранные наемники на Украине кричат в радиоэфире о больших потерях и необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя. Эти сообщения удается перехватывать ВС РФ, что помогает в определении местоположения подразделений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины потеряла треть иностранных наемников. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих приезжать становится все меньше… За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — заявил Василий Прозоров, его слова приводит РИА Новости. По его словам, иностранных наемников на Украине не так и много. Небольшие подразделения, которые там находятся, созданы для PR-целей. А количество наемников из Франции — минимальное, около сотни человек, добавил Прозоров. Как писал «Царьград», больше всего со стороны ВСУ погибают наемники из Польши, США и Канады. До этого в Минобороны РФ отмечали, что иностранные наемники на Украине кричат в радиоэфире о больших потерях и необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя. Эти сообщения удается перехватывать ВС РФ, что помогает в определении местоположения подразделений.