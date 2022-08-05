05 августа 2022

Депутат ГД заступился за «нежелательных персон», покинувших РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Морозов, интервью. Москва, морозов олег
Ограничение должно быть временным, поскольку люди сохраняют гражданство РФ, считает Олег Морозов Фото:

Ограничение в отношении граждан России, покинувших Родину после начала российской спецоперации на Украине должно быть временным, поскольку они сохранили гражданство РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в своем telegram-канале.

«Ограничение должно быть временным, так как эти люди сохраняют российское гражданство. Соответствующее предписание может выдавать Минюст на основании представления Генеральной прокуратуры РФ», — написал Морозов. Российский политик напомнил, что в самом начале СВО он предложил распространить понятие «нежелательная персона» на граждан РФ.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением запретить въезд в Россию тем актерам и бизнесменам, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. По его словам, в такое время необходимо объединяться для укрепления РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.

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Ограничение в отношении граждан России, покинувших Родину после начала российской спецоперации на Украине должно быть временным, поскольку они сохранили гражданство РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в своем telegram-канале. «Ограничение должно быть временным, так как эти люди сохраняют российское гражданство. Соответствующее предписание может выдавать Минюст на основании представления Генеральной прокуратуры РФ», — написал Морозов. Российский политик напомнил, что в самом начале СВО он предложил распространить понятие «нежелательная персона» на граждан РФ. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением запретить въезд в Россию тем актерам и бизнесменам, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. По его словам, в такое время необходимо объединяться для укрепления РФ. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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