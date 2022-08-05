Депутат ГД заступился за «нежелательных персон», покинувших РФ

Ограничение в отношении граждан России, покинувших Родину после начала российской спецоперации на Украине должно быть временным, поскольку они сохранили гражданство РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в своем telegram-канале.
«Ограничение должно быть временным, так как эти люди сохраняют российское гражданство. Соответствующее предписание может выдавать Минюст на основании представления Генеральной прокуратуры РФ», — написал Морозов. Российский политик напомнил, что в самом начале СВО он предложил распространить понятие «нежелательная персона» на граждан РФ.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением запретить въезд в Россию тем актерам и бизнесменам, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. По его словам, в такое время необходимо объединяться для укрепления РФ.
24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.
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Ограничение в отношении граждан России, покинувших Родину после начала российской спецоперации на Украине должно быть временным, поскольку они сохранили гражданство РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в своем telegram-канале. «Ограничение должно быть временным, так как эти люди сохраняют российское гражданство. Соответствующее предписание может выдавать Минюст на основании представления Генеральной прокуратуры РФ», — написал Морозов. Российский политик напомнил, что в самом начале СВО он предложил распространить понятие «нежелательная персона» на граждан РФ. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением запретить въезд в Россию тем актерам и бизнесменам, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. По его словам, в такое время необходимо объединяться для укрепления РФ. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.