Крупнейший этнопарк в Сибири откроется в Тюменском районе

В парке-музее будет представлена культура 9 народов Сибири Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Первую очередь крупнейшего в Сибири и Зауралье этнографического парка-музея под открытым небом откроют 9 августа в деревне Черная речка (Тюменский район). Об этом сообщает «Тюменская линия». В эту дату также празднуется международный день коренных народов мира.

«Первую очередь этнографического парка-музея „Юрибей“ откроют в деревне Черная речка 9 августа», — сообщают в информационном агентстве. Также уточняется, что это единственное место в Тюменской области, где можно познакомиться в одном месте с культурами ханты и манси, селькупов, ненцев, казахов и алтайцев.

При этом этнопарк станет крупнейшим именно по количеству представленных культур, а не размеру территории. «Этот этнопарк самый крупный в Сибири не потому, что он располагается на многих гектарах земли, а потому, что здесь представлены культура девяти народов Сибири. Пока открывается первая очередь проекта. В планы второй очереди создания музея входит строительство еще 3-х этнодеревень — сибирско-татарского и русского подворья, а также, украинского хутора», — сообщили организаторы.