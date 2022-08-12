Символ Олимпийских игр 1980 года продают за миллион рублей
В Тобольске Тюменской области декоративную тарелку с талисманом Олимпиады 1980 года продают за миллион рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito.
«Тюменская область, Тобольск. Мишка символ Олимпиады 1980 года. Цена — 1 миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении. Подобные настенные панно на площадке продают в среднем за 1000-4000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают антиквариат НКВД. За стол из народного комиссариата внутренних дел СССР продавец требует 230 тысяч рублей.
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