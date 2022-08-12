В Тобольске тарелку с олимпийским мишкой продают за 1 млн рублей. Скрин

13 августа 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Символ Олимпийских игр 1980 года продают за миллион рублей Фото: pixabay.com © URA.RU В Тобольске Тюменской области декоративную тарелку с талисманом Олимпиады 1980 года продают за миллион рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. «Тюменская область, Тобольск. Мишка символ Олимпиады 1980 года. Цена — 1 миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении. Подобные настенные панно на площадке продают в среднем за 1000-4000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают антиквариат НКВД. За стол из народного комиссариата внутренних дел СССР продавец требует 230 тысяч рублей. Фото: Avito

В Тобольске Тюменской области декоративную тарелку с талисманом Олимпиады 1980 года продают за миллион рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. «Тюменская область, Тобольск. Мишка символ Олимпиады 1980 года. Цена — 1 миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении. Подобные настенные панно на площадке продают в среднем за 1000-4000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают антиквариат НКВД. За стол из народного комиссариата внутренних дел СССР продавец требует 230 тысяч рублей.