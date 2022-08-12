12 августа 2022
11 августа 2022

В Тобольске тарелку с олимпийским мишкой продают за 1 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
Символ Олимпийских игр 1980 года продают за миллион рублей Фото:

В Тобольске Тюменской области декоративную тарелку с талисманом Олимпиады 1980 года продают за миллион рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito.

«Тюменская область, Тобольск. Мишка символ Олимпиады 1980 года. Цена — 1 миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении. Подобные настенные панно на площадке продают в среднем за 1000-4000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают антиквариат НКВД. За стол из народного комиссариата внутренних дел СССР продавец требует 230 тысяч рублей.

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В Тобольске Тюменской области декоративную тарелку с талисманом Олимпиады 1980 года продают за миллион рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. «Тюменская область, Тобольск. Мишка символ Олимпиады 1980 года. Цена — 1 миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении. Подобные настенные панно на площадке продают в среднем за 1000-4000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают антиквариат НКВД. За стол из народного комиссариата внутренних дел СССР продавец требует 230 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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