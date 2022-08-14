Курганские патриоты устроили велопробег в поддержку спецоперации

Спецоперация РФ на Украине продолжается с февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воспитанники военно-патриотического клуба «Феникс» совместно с учениками кадетской школы Шадринска (Курганская область) отправились в велопробег, посвященный спецоперации РФ на территории Украины. Эта информация была опубликована в соцсети.

«4 августа 2022 года воспитанники ВПК „Феникс“ и учащиеся 10 класса ГБОУ „Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната“ под руководством депутата гордумы Шадринска Попова Д. В. отправились в VелОпробег „Z“ по Курганской и Свердловской областям» — написано в группе ВПК «Феникс» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что цель акции — поддержать ребят, выполняющих свой долг перед Родиной в специальной военной операции. Велосипедисты планируют посетить родные места разведчика — героя СССР Кузнецова Николая Ивановича.

Ранее URA.RU писало, что коллектив курганской студии танца и фитнесса «Roksana» исполнил в милитари-костюмах с буквой Z на спине танец живота. Видео с 4 женщинами появилось в соцсети. Также агентство сообщало о саженцах молодых сосен, которые появились вблизи деревни Тузово (Курганская область) 7 мая. Посадка была выполнена в виде буквы Z, которая считается общепринятым символом специальной военной операции России по освобождению мирных жителей Донбасса. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что эта мера является вынужденной.

В Минобороны России рассказали о значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».