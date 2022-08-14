Тюменской лыжнице вручили орден. Фото

15 августа 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Награждал тюменку помощник Президента России (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменской спортсменке, мастеру спорта международного класса по лыжным гонкам Татьяне Сориной вручили государственную награду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области. «Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин вручил орден Дружбы инструктору спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии капитану Татьяне Сориной. Ей завоеваны золотые медали зимних Олимпийских игр в Пекине», — сообщает пресс-служба. В 2017 году тюменка вошла в тридцатку самых сильных лыжниц мира. Татьяна серебряный призер чемпионата мира 2021 года в лыжной эстафете, а также пятикратная чемпионка России с 2016 по 2021 год. Тюменке Вручили государственную награду Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменской спортсменке, мастеру спорта международного класса по лыжным гонкам Татьяне Сориной вручили государственную награду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области. «Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин вручил орден Дружбы инструктору спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии капитану Татьяне Сориной. Ей завоеваны золотые медали зимних Олимпийских игр в Пекине», — сообщает пресс-служба. В 2017 году тюменка вошла в тридцатку самых сильных лыжниц мира. Татьяна серебряный призер чемпионата мира 2021 года в лыжной эстафете, а также пятикратная чемпионка России с 2016 по 2021 год.