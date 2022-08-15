В ЯНАО нарушали права несовершеннолетних работников

Прокуратура выявила 74 нарушения за летний период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростки в ЯНАО столкнулись с рядом нарушений во время своей летней подработки. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, ребятам не выплачивали зарплату, не выдавали средства защиты, а в трудовых договорах появлялись пункты об материальной ответственности несовершеннолетних.

«Проверками вскрыт ряд нарушений, связанных с приемом на работу без предоставления справок о состоянии здоровья или согласия одного из родителей, несоответствием трудовых договоров предъявляемым требованиям в части указания обязательных условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и прочего. Всего в летний период 2022 года прокурорами выявлено 74 нарушения прав несовершеннолетних на труд, для их устранения внесено 25 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц», — говорится на сайте силового ведомства.

По данным прокуратуры, в Лабытнанги в трудовые договоры шести подросткам включили пункты об их материальной ответственности, а в Салехарде также шесть несовершеннолетних отработали сверхурочное время без компенсации. Виновное должностное лицо привлекли к ответственности, а подросткам выплатили более 39 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на работу в летнее время были устроены более пяти тысяч подростков. Они работают курьерами, аниматорами, занимаются уборкой территорий и прочим.