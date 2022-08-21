Власти ЯНАО посчитали первоклассников

Девять тысяч первоклассников пойдут в школы ЯНАО 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школы ЯНАО 1 сентября пойдут девять тысяч первоклассников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В этом году в школы ЯНАО пойдут около девяти тысяч первоклассников. Всего школьников более 77 тысяч», — сообщили агентству в правительстве.

Количество школьников по сравнению с 2021 годом практически не изменилось. В прошлом году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в школы региона пошло рекордное количество детей — около 77 тысяч человек. Больше всего первоклассников начали учебу в школах Нового Уренгоя.