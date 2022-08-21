21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

Власти ЯНАО посчитали первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
Девять тысяч первоклассников пойдут в школы ЯНАО 1 сентября Фото:

В школы ЯНАО 1 сентября пойдут девять тысяч первоклассников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В этом году в школы ЯНАО пойдут около девяти тысяч первоклассников. Всего школьников более 77 тысяч», — сообщили агентству в правительстве.

Количество школьников по сравнению с 2021 годом практически не изменилось. В прошлом году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в школы региона пошло рекордное количество детей — около 77 тысяч человек. Больше всего первоклассников начали учебу в школах Нового Уренгоя.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В школы ЯНАО 1 сентября пойдут девять тысяч первоклассников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа. «В этом году в школы ЯНАО пойдут около девяти тысяч первоклассников. Всего школьников более 77 тысяч», — сообщили агентству в правительстве. Количество школьников по сравнению с 2021 годом практически не изменилось. В прошлом году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в школы региона пошло рекордное количество детей — около 77 тысяч человек. Больше всего первоклассников начали учебу в школах Нового Уренгоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...