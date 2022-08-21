В День флага России в Кургане развернут 25-метровый триколор на набережной и исполнят гимн. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал замдиректора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.
«Приглашаем всех курганцев и гостей города принять участие в праздничной акции в 18:30 на набережной. Предлагаем вместе с волонтерами развернуть 25-метровый флаг и исполнить гимн России. Сделать это сможет каждый желающий. Здесь также будут наносить аквагрим в цветах флага и раздавать ленточки», — написал Хлебников. В Горсаду в 13:00 состоится праздничный концерт. Тематические мероприятия пройдут в течение дня в загородных детских лагерях, учреждениях культуры и спорта.
День флага России ежегодно отмечается 22 августа. Впервые официально трехцветный российский флаг был поднят над Белым домом в Москве в 1991 году. Он заменил советский символ с серпом и молотом.
Ранее URA.RU писало, что в курганском педколледже выпускники впервые исполнили гимн и подняли флаг России. По словам заведующей допобразованием Дарьи Морковских, с 1 сентября триколор будут поднимать каждый понедельник.
В Кургане развернут 25-метровый флаг России
Фото: Иван Хлебников
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В День флага России в Кургане развернут 25-метровый триколор на набережной и исполнят гимн. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал замдиректора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников. «Приглашаем всех курганцев и гостей города принять участие в праздничной акции в 18:30 на набережной. Предлагаем вместе с волонтерами развернуть 25-метровый флаг и исполнить гимн России. Сделать это сможет каждый желающий. Здесь также будут наносить аквагрим в цветах флага и раздавать ленточки», — написал Хлебников. В Горсаду в 13:00 состоится праздничный концерт. Тематические мероприятия пройдут в течение дня в загородных детских лагерях, учреждениях культуры и спорта. День флага России ежегодно отмечается 22 августа. Впервые официально трехцветный российский флаг был поднят над Белым домом в Москве в 1991 году. Он заменил советский символ с серпом и молотом. Ранее URA.RU писало, что в курганском педколледже выпускники впервые исполнили гимн и подняли флаг России. По словам заведующей допобразованием Дарьи Морковских, с 1 сентября триколор будут поднимать каждый понедельник.