Курганцы развернут триколор и исполнят гимн (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День флага России в Кургане развернут 25-метровый триколор на набережной и исполнят гимн. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал замдиректора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

«Приглашаем всех курганцев и гостей города принять участие в праздничной акции в 18:30 на набережной. Предлагаем вместе с волонтерами развернуть 25-метровый флаг и исполнить гимн России. Сделать это сможет каждый желающий. Здесь также будут наносить аквагрим в цветах флага и раздавать ленточки», — написал Хлебников. В Горсаду в 13:00 состоится праздничный концерт. Тематические мероприятия пройдут в течение дня в загородных детских лагерях, учреждениях культуры и спорта.

День флага России ежегодно отмечается 22 августа. Впервые официально трехцветный российский флаг был поднят над Белым домом в Москве в 1991 году. Он заменил советский символ с серпом и молотом.

Ранее URA.RU писало, что в курганском педколледже выпускники впервые исполнили гимн и подняли флаг России. По словам заведующей допобразованием Дарьи Морковских, с 1 сентября триколор будут поднимать каждый понедельник.