Рецидивист из ЯНАО обокрал месторождение

Мужчина украл кабель с месторождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее судимый житель Муравленко украл с месторождения в Пуровском районе ЯНАО 500-метровый кабель, который позже сдал в пункт приема металла. Об этом сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.

«11 июля 2022 года в ОМВД России по Пуровскому району обратился представитель одной из организаций с заявлением о том, что неустановленное лицо с территории месторождения, расположенного в Пуровском районе, совершило хищение кабельной продукции длиной около 500 метров. Территория месторождения не охраняется, видеонаблюдение отсутствует. Своими противоправными деяниями злоумышленник причинил ущерб предприятию на сумму более 85 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Силовики установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый 31-летний житель Муравленко. Задержанный признался, что сдал похищенный кабель в пункт приема цветного металла и получил за него 20 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тарко-Сале воровал стройматериалы, чтобы построить забор. За кражу в отношении мужчины возбудили уголовное дело.