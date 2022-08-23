Тюменских врачей лишили выплат за работу с коронавирусом

Медикам, контактирующим с COVID, приостановили назначение дополнительных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Тюменской области отменило назначение социальных выплат медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приостановить действие постановления правительства Тюменской области от 27.01.2022 № 24-п», — говорится на портале правовой информации. Документ, о котором идет речь, регламентирует назначение дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Соцвыплаты полагались врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, лаборантам, медикам и водителям скорой помощи, а также немедицинским работникам, которые трудятся в стационарах, где лечат больных коронавирусом. Суммы выплат варьировались от 300 до 3 880 рублей за смену.

В опубликованном документе оговаривается, что тем, кто уже получает выплаты, продолжат их платить до окончания назначенного срока. Однако новых приказов выпускать не будут.

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области начала расти с конца июля. За последние сутки в регионе зафиксировано 629 заболевших. Один человек скончался, при этом смертей от коронавируса в области не наблюдалось с 30 июля.