23 августа 2022

Тюменских врачей лишили выплат за работу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Медикам, контактирующим с COVID, приостановили назначение дополнительных выплат Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство Тюменской области отменило назначение социальных выплат медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приостановить действие постановления правительства Тюменской области от 27.01.2022 № 24-п», — говорится на портале правовой информации. Документ, о котором идет речь, регламентирует назначение дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Соцвыплаты полагались врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, лаборантам, медикам и водителям скорой помощи, а также немедицинским работникам, которые трудятся в стационарах, где лечат больных коронавирусом. Суммы выплат варьировались от 300 до 3 880 рублей за смену.

В опубликованном документе оговаривается, что тем, кто уже получает выплаты, продолжат их платить до окончания назначенного срока. Однако новых приказов выпускать не будут.

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области начала расти с конца июля. За последние сутки в регионе зафиксировано 629 заболевших. Один человек скончался, при этом смертей от коронавируса в области не наблюдалось с 30 июля.

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Правительство Тюменской области отменило назначение социальных выплат медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Приостановить действие постановления правительства Тюменской области от 27.01.2022 № 24-п», — говорится на портале правовой информации. Документ, о котором идет речь, регламентирует назначение дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавируса. Соцвыплаты полагались врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, лаборантам, медикам и водителям скорой помощи, а также немедицинским работникам, которые трудятся в стационарах, где лечат больных коронавирусом. Суммы выплат варьировались от 300 до 3 880 рублей за смену. В опубликованном документе оговаривается, что тем, кто уже получает выплаты, продолжат их платить до окончания назначенного срока. Однако новых приказов выпускать не будут. Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области начала расти с конца июля. За последние сутки в регионе зафиксировано 629 заболевших. Один человек скончался, при этом смертей от коронавируса в области не наблюдалось с 30 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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