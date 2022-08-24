Курганец с флагом региона забрался на вершину Эльбруса. Фото

25 августа 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Курганец забрался на вершину, которая находится на высоте 5642 м над уровнем моря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудник поисково-спасательной службы Кургана забрался на самую высокую точку горы Эльбрус и раскрыл там флаг региона. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана». «Спасатель „Поисково-спасательной службы“ совершил одиночное восхождение на самую высокую горную вершину Европы. На высоте 5642 м над уровнем моря раскрыл флаг Курганской области», — указано в сообщении. В июне воспитанники школы английского языка курганского Дома творчества детей и молодежи «Гармония» вместе с родителями и местными велоактивистами поднялись на вершину хребта Уралтау. Высота самой большой вершины хребта Уралтау — горы Арвякрязь составляет 1060 метров. Участник восхождения работает в Поисково-спасательной службе Кургана Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана» Вид с горы Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана»

Сотрудник поисково-спасательной службы Кургана забрался на самую высокую точку горы Эльбрус и раскрыл там флаг региона. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана». «Спасатель „Поисково-спасательной службы“ совершил одиночное восхождение на самую высокую горную вершину Европы. На высоте 5642 м над уровнем моря раскрыл флаг Курганской области», — указано в сообщении. В июне воспитанники школы английского языка курганского Дома творчества детей и молодежи «Гармония» вместе с родителями и местными велоактивистами поднялись на вершину хребта Уралтау. Высота самой большой вершины хребта Уралтау — горы Арвякрязь составляет 1060 метров.