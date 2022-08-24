24 августа 2022

Курганец с флагом региона забрался на вершину Эльбруса. Фото

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Курганец забрался на вершину, которая находится на высоте 5642 м над уровнем моря (архивное фото) Фото:

Сотрудник поисково-спасательной службы Кургана забрался на самую высокую точку горы Эльбрус и раскрыл там флаг региона. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана».

«Спасатель „Поисково-спасательной службы“ совершил одиночное восхождение на самую высокую горную вершину Европы. На высоте 5642 м над уровнем моря раскрыл флаг Курганской области», — указано в сообщении.

В июне воспитанники школы английского языка курганского Дома творчества детей и молодежи «Гармония» вместе с родителями и местными велоактивистами поднялись на вершину хребта Уралтау. Высота самой большой вершины хребта Уралтау — горы Арвякрязь составляет 1060 метров.

Участник восхождения работает в Поисково-спасательной службе Кургана
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Вид с горы
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Сотрудник поисково-спасательной службы Кургана забрался на самую высокую точку горы Эльбрус и раскрыл там флаг региона. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана». «Спасатель „Поисково-спасательной службы“ совершил одиночное восхождение на самую высокую горную вершину Европы. На высоте 5642 м над уровнем моря раскрыл флаг Курганской области», — указано в сообщении. В июне воспитанники школы английского языка курганского Дома творчества детей и молодежи «Гармония» вместе с родителями и местными велоактивистами поднялись на вершину хребта Уралтау. Высота самой большой вершины хребта Уралтау — горы Арвякрязь составляет 1060 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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