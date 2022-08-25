Виновного в смерти коллеги в ЯНАО крановщика отправят за решетку

Из-за нарушения техники безопасности при работе с автокраном погиб человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Машиниста автомобильного крана, работающего на стройке одного из объектов «Ямал-СПГ-2» на территории Салмановского месторождения признали виновным в смерти своего коллеги. Мужчина нарушил технику безопасности и перегрузил кран, в результате его стрела сломалась и рухнула на кабину, стоявшего рядом грузовика, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Работы проводились с нарушением техники безопасности, поднимаемый трубный узел превышал массу номинального груза на вылете стрелы автокрана, установленной грузоподъемной характеристикой крана. В процессе указанных манипуляций произошло разрушение опорно-поворотного устройства крана с опрокидыванием стрелы на автомобиль „Урал“. В результате удара находившийся в кабине автомобиля водитель получил серьезные повреждения и скончался на месте», — написали в своем telegram-канале представители прокуратуры ЯНАО.

В суде мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности, которые по неосторожности привели к смерти человека. Следующие пол года мужчина проведет в колонии-поселении.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за несоблюдения техники безопасности при строительстве COVID-госпиталя в Салехарде погиб человек. Виновному водителю экскаватора назначили наказание в виде условного срока.