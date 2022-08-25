Тюменка отправится в колонию за неуплату алиментов

Женщина задолжала почти миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменка отправится отбывать наказание в исправительной колонии общего режима за долг в почти миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина уклонялась от выплаты алиментов с 2013 года.

«15 сентября 2021 года постановлением мирового судьи женщина впервые была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. В период с 28 сентября 2021 года по 13 марта 2022 года, зная, что она обязана платить алименты, являясь трудоспособной, свои обязанности не исполняла. Не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности не предприняла и к регулярной выплате алиментов не приступила. Общая задолженность составляет 947 000 рублей», — сообщают в пресс-службе ведомства.

По информации суда, женщина уверяет, что по состоянию здоровья не могла работать и выплачивать алименты. Но, как заявляют соседи, она злоупотребляет алкоголем. «Суд с учетом всех обстоятельств дела назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на шести месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Долг по алиментам остается за ней», — добавили там.

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